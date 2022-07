In der pakistanischen Provinz Punjab ist ein Schiff mit einer Hochzeitsgesellschaft gekentert, mindestens 18 Personen sind ertrunken - alle bisher geborgenen Opfer waren Frauen.

Laut Polizei liegt das vermutlich daran, dass die meisten Männer schwimmen können. Frauen werden dagegen oft davon abgehalten, das zu lernen. In kaum einem anderen Land der Welt werden Mädchen und Frauen so strukturell benachteiligt wie in Pakistan.

Viele Frauen kennen ihre Rechte nicht

Nur etwa die Hälfte aller über zehnjährigen Pakistanerinnen hat laut einer offiziellen Erhebung je eine Schule besucht, nur etwas mehr können lesen und schreiben. Meist müssen sie deshalb später schlecht bezahlte Jobs machen. Die finanzielle Abhängigkeit vom Mann führt dazu, dass sie in gewalttätigen Beziehungen bleiben oder sie kennen als Analphabetinnen ihre Rechte nicht.