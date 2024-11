In Pakistans zweitgrößter Stadt Lahore bleiben die Grundschulen kommende Woche zu, wegen hoher Luftverschmutzung.

Die Regionalregierung hat dazu gesagt, Millionen Kinder müssten so nicht mehr in gesundheitsschädlicher Luft zur Schule gehen.

Lahore ist seit Tagen in Smog eingehüllt. Im Winter ist die Luft in der Millionenstadt noch schlechter, weil Schadstoffe in Bodennähe hängen bleiben. Schon seit Wochen dürfen Kinder in der Stadt draußen keinen Sport mehr machen. Und der Unterricht beginnt später, weil der Smog besonders morgens früh so dicht ist.

Als Ursachen für den Smog gelten die Industrieabgase, der Verkehr und die Müllverbrennung.