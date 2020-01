In Pakistan sorgt die Anordnung einer Uni gerade für Kritik.

Es geht um eine Vorschrift für Frauen. Ihnen wird darin verboten, Lippenstift zu tragen. Die Uni von Asad Jammu und Kaschmir im pakistanisch kontrollierten Teil von Kaschmir hat die Order per Rundschreiben verkündet. Die Uni-Leitung wollte nicht sagen, was sie mit dem Lippenstift-Verbot bewirken will.

Aktivistinnen wie Farzana Bari aus Islamabad bezeichneten der Deutschen Presse-Agentur gegenüber das Lippenstift-Verbot als rückschrittlich und unterdrückend.

Vor einigen Monaten hatte es schon mal Aufregung in Pakistan wegen einer ähnlichen Entscheidung gegeben. Im Nordwesten des Landes sollten sich Schülerinnen schon ab der ersten Klasse vollverschleiern. Die Behörden argumentieren, dass das die Mädchen vor sexuellen Übergriffen schützen sollen. Weil es große Proteste gab, wird die Anordnung wieder zurückgezogen.