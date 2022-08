Zum Ersten, zum zweiten, zum Dritten: Ein Zoo im Osten Pakistans versteigert ein Dutzend Löwen an Privatsammler.

Laut den Betreibern des Lahore Safari Zoo soll damit Platz geschaffen und die Kosten für Futter gesenkt werden. Der Zoo habe mittlerweile so viele Großkatzen, dass Löwen und Tiger sich beim Auslauf in den Freigehegen abwechseln müssten. Zwölf Tiere im Alter zwischen zwei und fünf Jahren will der Zoo am Donnerstag an die Höchstbietenden verkaufen. Startgebot: Umgerechnet 660 Euro pro Löwe.

Die Umweltorganisation WWF kritisierte die geplante Auktion. Statt in private Hände sollten die Tiere besser in andere Zoos gebracht werden.

Exotische Wildtiere als Haustiere zu halten, ist in reichen Haushalten Pakistans nicht ungewöhnlich. Sie gelten als Statussymbol. Außerdem wird mit den Körperteilen gehandelt. Allein der pakistanischen Metropole Karachi sollen es über 300 Löwen sein in privaten Haushalten. Tierschützende sagen, dass es den Tieren in privater Haltung gesundheitlich schlecht geht und sie zum Beispiel wegen Kalziummangels oft an Knochenbrüchen leiden.