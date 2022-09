In Pakistan drohen weiter schwere Überschwemmungen.

Bis Dienstag soll es heftig regnen. Dadurch ist zum Beispiel der Pegel des Manchar-Sees stark gestiegen. Laut Fachleuten droht ein Dammbruch, der See ist einer der größten in Asien. Am Wochenende hat es auch weitere Todesopfer durch Überflutungen gegeben. Die Behörden melden alleine in der Provinz Sindh im Süden mindestens 60 Tote.

Durch die stärksten Monsun-Regenfälle seit über 30 Jahren sind in diesem Jahr mindestens 1300 Menschen ums Leben gekommen. Die Weltgesundheitsorganisation warnt davor, dass sich Krankheiten wie Cholera, Malaria und das Dengue-Fieber ausbreiten.