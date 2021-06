Der pakistanische Premierminister steht in der Kritik, nachdem er Frauen dafür mitverantwortlich gemacht hat, wenn sie vergewaltigt werden.

In einem Interview hat Imran Khan gesagt, dass es "einen Einfluss auf den Mann haben wird, wenn die Frau wenig Anziehsachen trägt, außer der Mann ist ein Roboter". Der Journalist hatte ihn nach den Gründen für die "Vergewaltigungs-Epidemie" in Pakistan gefragt.

Mehrere Frauenrechtsgruppen haben daraufhin ein gemeinsames Statement veröffentlicht, in dem sie eine Entschuldigung von Khan fordern. Sie schreiben außerdem, dass die Aussage gefährlich vereinfachend sei und Vergewaltigern das Gefühl gebe, dass der Premierminister ihre Verbrechen in gewisser Weise deckt. Für das Wochenende sind Demonstrationen in zwei großen Städten geplant.

Es ist nicht das erste Mal, dass der pakistanische Premierminister mit solchen Aussagen auffällt. Anfang des Jahres hatte er Frauen empfohlen, dass sie sich verhüllen sollten, um nicht vergewaltigt zu werden.

In Pakistan werden pro Tag durchschnittlich 11 Vergewaltigungen gemeldet - Fachleute gehen davon aus, dass die wirkliche Zahl mindestens doppelt so hoch ist. Vergewaltiger werden selten bestraft - nur die wenigsten Fälle landen vor Gericht.