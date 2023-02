In Pakistan startet heute eine neue Impfkampagne gegen Kinderlähmung.

Bis Freitag sollen mehr als sechs Millionen Kinder unter fünf Jahren geimpft werden - auch in afghanischen Flüchtlingslagern. Die Behörden vermuten nämlich, dass das Virus vor kurzem von Afghanistan aus wieder ins Land gekommen ist. In der pakistanischen Stadt Lahore war eine Polio-Variante nachgewiesen worden, die im Herbst in der afghanischen Provinz Nangahar aufgetaucht war.

Afghanistan und Pakistan gehören zu den wenigen Ländern dieser Welt, in denen es noch zu neuen Polio-Infektionen kommt. Impfkampagnen werden von islamitischen Extremisten behindert. Immer wieder kommt es zu gewaltsamen Angriffen auf Impf-Teams.