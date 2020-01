Pakistan will dafür sorgen, dass Transgender in Krankenhäusern nicht länger diskriminiert werden.

Sie sollen spezielle Gesundheitsausweise bekommen. Dort soll dann draufstehen, dass sie Transgender sind. Das hat ein gesundheitspolitischer Berater von Premierminister Imran Khan angekündigt. Die ersten Ausweise wurden wohl auch schon rausgegeben. Außerdem plant die Regierung getrennte Stationen für Transgender-Patienten einzurichten.

Pakistant erkennt seit 2012 Transgender an

In Pakistan bekamen Transgender bisher oft keine medizinische Behandlung, weil Ärztinnen und Ärzte nicht entscheiden konnten, ob sie auf einer Frauen- oder Männerstation behandelt werden sollen.

2012 erkannte Pakistan Transgender offiziell als drittes Geschlecht an. Trotzdem werden sie in dem mehrheitlich muslimischen Land oft ausgegrenzt. Viele werden von ihren Familien verstoßen und in der Öffentlichkeit angegriffen.