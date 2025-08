Sie singen oder rappen über Dürren, überschwemmte Dörfer und zerstörte Ernten: In Pakistan nutzen Künstlerinnen und Künstler die Musik, um auf den Klimawandel aufmerksam zu machen.

Die Nachrichtenagentur AP hat unter anderem mit der Musikerin Sham Bhai gesprochen. Sie sagt, dass sie schon in viele kleinere Dörfer gereist ist und da Mini-Konzerte gibt. Mit ihren Texten will sie die Menschen über die Ursachen des Klimawandels aufklären - und ihnen Tipps geben, wie sie zum Beispiel ihre Hütten und Felder besser vor Überschwemmungen schützen können.

Sham Bhai fährt ganz bewusst in abgelegene Dörfer in Pakistan. Nach Berichten können da häufig zwei von drei Menschen nicht lesen. Und generell haben sie wenig Möglichkeiten, an Infos zu kommen. Laut der Sängerin ist Musik eine gute Möglichkeit, solche Infos weiterzugeben. Und sie sagt, dass einige in den Dörfern nach ihren Auftritten angefangen haben, Bäume zu pflanzen und ihre Hütten anzupassen.