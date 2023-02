In Pakistan ist Wikipedia seit Samstag gesperrt.

Die Telekommunikationsbehörde wirft dem Online-Lexikon vor, blasphemische Inhalte verbreitet zu haben - die aus Sicht der Regierung den Islam oder den Propheten Mohammad verunglimpfen. Um welche Inhalte es ging, ist nicht bekannt. Ein Ultimatum, das die Behörde Wikipedia vorher gestellt hatte, ließen die Betreiber verstreichen. Bürgerrechtsgruppen und Journalistinnen und Journalisten verurteilten die Blockade.

Todesstrafe für Gotteslästerung

Gotteslästerung gilt in Pakistan als ein schweres Verbrechen; seit den Achtzigerjahren kann dafür auch die Todesstrafe verhängt werden. Dutzende Menschen sitzen wegen der Blasphemie-Gesetze im Gefängnis. Immer wieder kommt es außerdem zu Lynchmorden an Andersgläubigen, denen Gotteslästerung unterstellt wurde. Laut einer Fachkommission in den USA zählt Pakistan zu den gefährlichsten Ländern weltweit für religiöse Minderheiten.