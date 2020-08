Ab heute werden in Pakistan Kinder wieder gegen Kinderlähmung geimpft.

Fast 190.000 Helfende sind deshalb in fast allen Landesteilen unterwegs. Sie sollen innerhalb von einer Woche 34 Millionen Kinder gegen Polio impfen. Schon im Juli hat es eine kleine Impfkampagne gegeben.

Im April waren in Pakistan Impfkampagnen gegen Polio wegen der Corona-Pandemie vorerst ausgesetzt worden.

Kinderlähmung ist in fast allen Ländern der Welt ausgerottet. Pakistan ist neben Afghanistan laut der Global Polio Eradication Initiative weltweit das einzige Land, in dem es sowohl letztes als auch dieses Jahr Polio-Fälle gegeben hat. Bei einer Polio-Erkrankung wird das zentrale Nervensytem befallen. In Einzelfällen kann das zu dauerhaften Lähmungen führen.