Der Familiensinn von Bibern bewährt sich offenbar seit über elf Millionen Jahren.

So alt sind zumindest die Überreste einer Biber-Art, die ein paläontologisches Forschungsteam an mehreren Stellen im Allgäu gefunden hat. Dort liegt die Tongrube Hammerschmiede, bekannt für ihre gut erhaltenen Fossilien. Und die ermöglichen einen Einblick in die Tier- und Pflanzenwelt vor Millionen von Jahren in Europa.

Die Forschenden konnten unter anderem anhand der Fundorte und Zahnüberreste auf das Familienverhalten der alten Biber-Art Steneofiber depereti schließen. Laut der Studie hat sich das Zusammenleben der starken Clans bis heute kaum geändert.