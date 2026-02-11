Die ersten Landwirbeltiere waren wohl vorwiegend Fleischfresser. In Kanada haben Forschende jetzt aber das Fossil eines der ersten pflanzenfressenden Landwirbeltiere entdeckt.

Tyrannoroter heberti hatte vier Beine, sah wohl ein bisschen aus wie ein Lurch und war rund 30 Zentimeter lang. Damit war es zu seinen Lebzeiten vor rund 307 Millionen Jahren eines der größten Landlebewesen. Der versteinerte Kopf, den man nun gefunden hat, hatte eine geschlossene Schnauze. Aber mithilfe von Computertomographie konnten die Forschenden ins Innere schauen und feststellen, dass Tyrannoroter Zähne hatte, mit denen er harte Pflanzen gut zermalmen konnte.

Im Fachmagazin Nature Ecology and Evolution vermuten die Forschenden allerdings, dass Tyrannoroter nicht nur Pflanzen, sondern auch Insekten und anderen kleine Tiere gefressen hat. Mit ihnen könnte er zusätzliche Mikroben aufgenommen haben, die ihm beim Verdauen der Pflanzenkost halfen.

