Die allermeisten Affenarten leben heute in eher warmen Gegenden, oft im Dschungel.

Ihre Vorfahren waren da wohl weniger kälte-empfindlich. Das zeigt die Studie einer Paläontologin aus den USA. Sie hat zwei Fossilien untersucht, die in Kanada gefunden wurden, nördlich des Polarkreises. Laut der Forscherin stammen sie von sehr frühen Vorfahren der Affen und sind etwa 52 Millionen Jahre alt. Zu der Zeit, war es auf der Erde deutlich wärmer. Trotzdem mussten die Tiere in diesen Breitengraden unter anderem mit sehr langen und dunklen Wintern klarkommen.

Schwierige Futtersuche

In der Dunkelheit sei es für die Tiere vermutlich schwierig gewesen, Futter zu finden. Das vorhandene Angebot sei oft viel härter und zäher gewesen, als was man weiter im Süden fressen konnte. Deshalb hätten die Affen-Vorfahren wahrscheinlich stärkere Kiefermuskeln und Zähne entwickelt. Das ist laut der Forscherin auch ein Hinweis darauf, wie sich Arten an veränderte Klimabedingungen anpassen können.