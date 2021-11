Das schließen Forschende aus der Untersuchung von Hüftknochen dieser Großkatzen, die in Kalifornien gefunden wurden. Das Besondere: Einer dieser Hüftknochen war seit der Geburt des Tiers deformiert - und zwar so stark, dass der Säbelzahntiger gehumpelt haben muss - an Jagen war nicht zu denken. Die zweite Besonderheit: Der Hüftknochen stammt von einem erwachsenen Tier. Daraus schließen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, dass es unter den Säbelzahntigern eine soziale Struktur gegeben haben muss. Auf eigene Faust hätte der Tiger nicht überlebt, andere Tiere müssen mit ihm etwa Beute geteilt haben.

Dass die Hüftdeformation durch einen Unfall entstanden sein könnte, konnten die Forschenden mit einer Computertomographie ausschließen. Die Studie ist im Fachmagazin Scientific Reports erschienen.