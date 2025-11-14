Dass Forschende mal über Kotze glücklich sein könnten, mag überraschen - ist in diesem Fall aber so.

Denn in Brasilien ist ein versteinertes Stück Erbrochenes gefunden worden. Darin fanden sich die Knochen von zwei Exemplaren einer bisher unbekannten Flugsaurier-Art. Die Flugsaurier waren offensichtlich von einem anderen Saurier gefressen worden, bekamen den aber vielleicht nicht so gut und wurden ausgekotzt. Die neu entdeckte Flugsaurier-Art zeigt Merkmale, die schon von anderen Arten aus Deutschland und Argentinien bekannt waren.

Die Studie ist in den Scientific Reports erschienen. Es ist das erste Mal, dass Forschende über einen Saurierfund in versteinertem Erbrochenem berichten. Ähnlich interessant ist für die Forschung versteinerter Kot. Ganze Sammlungen kann man sich davon zum Beispiel in Museen in Washington und Oxford anschauen.