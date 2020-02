Aber die Saurier waren nicht immer so groß - 20 Millionen Jahre vor ihrer Zeit gab es Zwergsaurier. Das Relikt von einem solchen Exemplar hat ein Forschungsteam des Stuttgarter Naturkundemuseums in einem Steinbruch in Baden-Württemberg gefunden und schreibt darüber in den Scientific Reports.

Einem Paläontologen war der Kopf des Reptils in einer grauen Tonschicht aufgefallen, die sich am Boden eines längst verschwundenen Sees abgelagert hatte. Das eidechsenartige Tierchen war nicht mal zehn Zentimeter lang, als es vor 240 Millionen Jahren durchs Schachtelhalm-Dickicht wuselte, auf der Suche nach Insekten.

Die Forschenden werten ihren Fund als extrem spannend, weil über die Vorfahren von Echsen und Schlangen wenig bekannt ist. Der nur gut ein Zentimeter lange Kopf des Zwergsauriers wird jetzt im Naturkundemuseum per Mini-Computertomograf untersucht. Damit lassen sich Zähne und Hirnknochen erkennen.