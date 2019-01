Wer im Gefängnis sitzt, kann nicht mehr so gut Kinder zeugen.

Für dieses Problem haben palästinensische Flüchtlinge, die in Israel im Gefängnis sitzen, offenbar eine Lösung gefunden. Die Deutsche Presse-Agentur berichtet, dass es eine Klinik gibt, die Ehefrauen von Häftlingen deren Sperma einsetzt - kostenlos. Ganz legal ist das nicht, denn das Sperma kommt nicht offiziell aus dem Gefängnis, sondern wird geschmuggelt. Nach Angaben der Klinik sind so in den letzten Jahren mehr als 75 Kinder gezeugt worden, israelischen Medien zufolge sind es etwa 60.

Die israelische Gefängnisbehörde sagt, dass sie versucht, den Samenschmuggel zu verhindern. Eine Gefängnissprecherin sagte, es sei aber sowieso unklar, ob wirklich die Gefangenen die Väter der Kinder sind oder nicht doch andere Männer. In Israel sitzen etwa 5500 Palästinenser im Gefängnis.