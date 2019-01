Deswegen erlauben die Behörden von Palau jetzt wieder Besucher im berühmten Quallensee Ongeim'l Tketau. Der wird zu Hoch-Zeiten von bis zu 20 Millionen orangefarbenen ungiftigen Quallen bevölkert. 2016 verschwanden aber fast alle Quallen aus dem See. Ein Grund dafür war wahrscheinlich, dass durch das Klimaphänomen El Niño die Temperaturen im Pazifik angestiegen waren. Einen ähnlichen Rückgang hatte es schon mal zwischen 1998 und 2001 gegeben.

Jetzt sagen die Behörden, dass sich die Quallen-Population wieder genug erholt hat, um den See wieder für Touren zu öffnen. Die Insel-Regierung hofft, dass dann auch wieder mehr Besucher bekommen. Forscher warnen aber, dass es noch ein bisschen dauern wird, bis wieder die normale Menge von acht bis neun Millionen Quallen in dem See leben.

Palau gibt sich sehr viel Mühe mit dem Meeresschutz. 2009 wurde dort das erste Hai-Schutzgebiet der Welt eingerichtet. Ab 2020 sollen Sonnenschutzcremes verboten werden, die für Korallen gefährlich sind.