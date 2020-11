Palmöl kann in vielem stecken, was wir täglich benutzen - zum Beispiel in Kartoffelchips, Tabletten oder Zahnpasta.

In Indonesien und Malaysia wird Palmöl auf großen Plantagen gewonnen. Dort werden nach Recherchen der Nachrichtenagentur AP viele Arbeiterinnen misshandelt und ausgebeutet. Frauen berichten von Vergewaltigungen durch Vorgesetzte oder dass sie giftigen Pestiziden ausgesetzt und dadurch krank geworden seien. Laut AP gibt es Hinweise auf solche Vorfälle auch in Polizeiakten, Rechtsunterlagen oder durch Beschwerden bei Gewerkschaften.

Die Behörden in Indonesien haben eingeräumt, dass es offenbar wachsende Probleme auf den Palmöl-Plantagen gibt. Die meisten Opfer hätten aber Angst, sich zu äußern. Viele Frauen fangen dem Bericht zufolge schon als Kinder an, auf den Plantagen an der Seite ihrer Eltern zu arbeiten. Durch fehlende Bildung haben sie dann später kaum Möglichkeiten, woanders ihr Geld zu verdienen.

Die weltweite Nachfrage nach Palmöl ist über Jahrzehnte gewachsen, und damit auch der Bedarf an Arbeitskräften. AP berichtet, dass sich der Bedarf an Plantagen-Arbeiterinnen und -Arbeitern in Südostasien in den letzten 20 Jahren vervierfacht hat.