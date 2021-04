In Panama haben die Behörden eine Katze abgefangen, die Drogen in ein Gefängnis schmuggeln wollte.

Der vierbeinige "Drogenkurier" hatte einen kleinen Beutel am Körper und war damit auf dem Weg in ein Gefängnis in der Provinz Colón. In dem Beutel waren Päckchen mit Kokain, Crack und Marihuana. Der für Drogenhandel zuständige Staatsanwalt sagt, dass die Katze in ein Tierheim gebracht wurde. Jetzt muss noch herausgefunden werden, wer das Tier zum Drogenschmuggel angestiftet hat. Und das könnte schwierig werden: In dem Gefängnis sind mehr als 1.700 Häftlinge untergebracht.

Es ist schon mehrmals vorgekommen, dass Gefangene in Panama Tiere als Drogenkuriere einsetzen. Zum Beispiel hatten die Behörden Brieftauben mit illegaler Fracht abgefangen. Andere Häftlinge setzen da eher auf Technik. Erst Mitte der Woche haben Wärter eine Drohne beschlagnahmt, die mit Päckchen über das Gelände flog.