Wer eins von beidem nutzte, hatte eine fast doppelt so hohe Wahrscheinlichkeit, sich genug zu bewegen, wie Menschen, die keins von beidem nutzten. Das hat eine Studie von Forschenden aus Australien und England ergeben - und auch, dass die meisten Erwachsenen entweder mit Apps oder mit Fitness-Trackern in Bewegung bleiben. Bei den meisten waren das aber eher allgemeine Apps, unter anderem Youtube oder Zoom, mit denen sie zum Beispiel an Sportkursen teilnahmen - entweder live oder on demand.

Auch Nachteile des Trackens

Die Nutzung von Apps oder Fitness-Trackern hat aber auch eine Kehrseite: Viele Befragte fühlten sich zu vielen Infos über Corona ausgesetzt, weil sie zum Beispiel auf Youtube auch andere Inhalte sahen. Manchmal hatten sie durch die Tracker auch das Gefühl, nicht genug für ihre Fitness zu machen.

Die Studie basiert auf einer Umfrage unter 500 Menschen aus 32 Ländern aus dem Sommer 2020. Die meisten kamen allerdings aus Australien und waren Frauen - daher sind die Ergebnisse nicht unbedingt allgemein gültig.