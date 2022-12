China lockert im ganzen Land seine strikten Null-Covid-Maßnahmen.

Der Staatsrat hat dafür einen Zehn-Punkte-Plan vorgelegt. Ab sofort dürfen sich infizierte Personen ohne oder mit milden Symptomen zu Hause isolieren. Außerdem brauchen die Menschen nicht mehr für alles mögliche einen negativen Corona-Test - zum Beispiel beim Reisen. Die Gesundheitskommission sagt, dass es deutlich weniger Bewegungseinschränkungen geben soll. Nämlich nur noch in Hochrisikogebieten - und die müssen in Zukunft präziser festgelegt werden. Das kann dann auch nur ein einzelnes Gebäude oder eine Etage davon sein.

Schon in den letzten Tagen hat es in mehreren chinesischen Städten Lockerungen gegeben. Die strenge Corona-Politik hatte in China zuletzt die größten Proteste seit Jahrzehnten ausgelöst.