Die Corona-Einschränkungen haben 2020 zeitweise für eine deutlich bessere Luftqualität gesorgt.

Das schreibt die Weltwetterorganisation WMO in einem neuen Bericht. In einigen Städten sei die Feinstaubkonzentration um bis zu 40 Prozent gesunken; dadurch hätten die Menschen mehr Himmel gesehen statt dem üblichen Smog. Nach Aufhebung der Corona-Beschränkungen sei die Luftqualität wieder schlechter geworden.

Der WMO-Generalsekretär Petteri Taalas sagt, die Corona-Pandemie sei ein ungeplantes Experiment für mehr Luftqualität gewesen. Aber natürlich sei das kein Ersatz für nachhaltigen Umweltschutz. Denn die Corona-Einschränkungen hatten auch nicht nur positive Effekte auf das komplexe System von Luft und Klima. So gab es während der Pandemie weniger schwefelhaltige Teilchen in der Luft. Die sind zwar schlecht für die Luftqualität, führen aber auch zu einer Abkühlung der Atmosphäre, wirken also gegen die Erderwärmung.