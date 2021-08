Wir werden lernen müssen, mit dem Corona-Virus zu leben.

Diesen Satz hat man in der Vergangenheit immer wieder mal von Politikern und Expertinnen gehört. In einem Kommentar im British Medical Journal widersprechen Forschende jetzt. Sie sagen, die technischen, politischen, sozialen und wirtschaftlichen Voraussetzungen seien eigentlich ganz gut dafür, dass die Menschheit das Corona-Virus ausrottet. Schwierigkeiten sehen sie vor allem, wenn reiche Länder große Mengen Impfstoff für sich reservieren, so dass ärmere Länder nicht genug impfen können.

Für ihre Analyse haben die Forschenden den internationalen Einsatz gegen Corona mit dem gegen die Pocken und gegen die Kinderlähmung verglichen. Sie sagen: Corona auszurotten wird schwieriger als die Kampagne gegen die Pocken, aber leichter als die gegen die Kinderlähmung.

Die Pocken gelten seit 40 Jahren als ausgerottet, von den urpsprünglich drei Virus-Varianten, die die Kinderlähmung auslösen, gibt es nur noch eine.