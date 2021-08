Wie wirkt sich die Coronapandemie auf das Sexleben aus?

In Kanada hatten Menschen offenbar eher mehr Sex als sonst, bis auf diejenigen, die mit ihrem Partner oder ihrer Partnerin zusammenwohnen. Das hat eine Studie an rund 1000 Menschen verschiedener sexueller Orientierung und Identität ergeben. Dafür wurden die Teilnehmenden mehrfach zwischen April und August 2020 befragt. Durchgeführt hat die Studie ein Team aus Vancouver, von der Uni von British Columbia.

Weitere Ergebnisse: In Partnerschaften unter demselben Dach kann es in der Untersuchungszeit eher zu sexueller Gewalt als bei Alleinlebenden. Der pandemiebedingte Stress führte laut dem Team auch dazu, dass Menschen, die als Paar zusammenwohnten, mehr Lust darauf hatten, sich sexuell selbst zu befriedigen. Die Untersuchung hat das Team im International Journal of Sexual Health veröffentlicht.



Anlaufstellen für Opfer häuslicher oder sexualisierter Gewalt sind das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen: 08000 - 116 016 (24 Stunden, kostenfrei). Auch der Weiße Ring bietet einen anonymen Telefondienst unter der Rufnummer 116 006 (24 Stunden, kostenfrei) sowie eine Onlineberatung.