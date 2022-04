Im ersten Jahr der Pandemie haben in den USA viele Erwachsene deutlich zugenommen.

Das haben frühere Studien schon gezeigt. Forschende haben nun dazu ein großes Datenset aus einer nationalen Befragungsstudie ausgewertet. Darin geben jedes Jahr 400.000 US-Amerikaner Auskunft über ihre Gesundheit und ihr Gesundheitsverhalten. Die Forschenden schauten sich vier Risikofaktoren an, die mit Übergewicht in Verbindung stehen: Bewegung, Schlafdauer, Alkoholkonsum und Rauchen. Sie stellten fest: Während der Pandemie haben sich die Menschen in den USA eigentlich gesünder verhalten. Sie machten mehr Sport, schliefen nachts länger und rauchten weniger. Allerdings stieg der Alkoholkonsum deutlich. Die Forschenden gehen davon aus, dass das mitverantwortlich für die Gewichtszunahme war. Auch die Rauchentwöhnung führe bei vielen Menschen dazu, dass sie mehr essen.

Die Forschenden gehen davon aus, dass es noch mehr Verhaltens-Änderungen durch die Pandemie gab, die viele Menschen haben zunehmen lassen. Weitere Studien seien deshalb nötig.