Die Pest hat nicht umsonst den Beinamen "schwarzer Tod" - schließlich raffte sie in drei großen Ausbrüchen einen Großteil der Weltbevölkerung dahin.

Vor allem der Ursprung der Pandemie im Mittelalter ist unter Wissenschaftlern umstritten - das heißt: Er war es, denn ein internationales und interdisziplinäres Team konnte jetzt nachweisen, dass das große Sterben im Jahr 1338 in Kirgisistan seinen Anfang nahm. Ein Ort am Rande eines Sees war schon länger im Rennen als Ursprungsort der Pandemie. Dort belegen Grabinschriften, dass die Menschen an einer "großen Krankheit" gestorben sind.