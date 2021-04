Videokonferenzen gehören bei der Fernlehre oder im Home-Office inzwischen für viele zum Alltag.

Was dabei fehlen kann, sind die kurzen, aber wichtigen Rückmeldungen anderer Teilnehmerinnen und Teilnehmer - vor allem wenn die Mikros aus und die Videofenster klein sind. Forschende am University College London schlagen jetzt relativ einfache, aber deutliche Handzeichen vor, um die Kommunikation, etwa in Online-Seminaren, zu verbessern.

So soll zum Beispiel die flache Hand oberhalb der Brust abgelegt Sympathie mit den Sprechenden zeigen; ein überdeutliches Kratzen am Kopf - etwa wie bei Dick und Doof - signalisieren, dass man eine Frage hat.

Um zu überprüfen, was die Handzeichen bringen, hat das Forschungsteam Studierende trainiert, sie zu benutzen. Laut der vorab veröffentlichten Studie waren Teilnehmende dank der Gesten zufriedener mit ihren Videokonferenzen. Die Gruppen fühlten sich näher, Lernen und Kommunizieren fiel einfacher.

Die Studie ist bisher nicht in einem Fachmagazin erschienen und muss noch von anderen Forschenden überprüft werden.