Schutzmasken sind ein wichtiges Werkzeug in der Corona-Pandemie - allerdings landen sie manchmal achtlos in der Umwelt.

Forschende der Uni Portsmouth in England haben das Problem im internationalen Vergleich untersucht. Dafür analysierten sie öffentlich zugängliche Datenbanken, etwa von einer App, in die Müllsammler ihre Funde eintragen können.

Laut Studie stieg von März bis Oktober 2020 die Zahl der nicht ordnungsgemäß entsorgten Masken deutlich an. In Großbritannien machten sie in dieser Zeit mehr als fünf Prozent des achtlos weggeworfenen Mülls aus - ein internationaler Negativ-Rekord. Auch in Deutschland wurde mehr Maskenmüll beobachtet. Anders als in anderen Ländern gab es aber keinen Anstieg bei weiterem Pandemie-Abfall, wie falsch entsorgten Schutzhandschuhen oder Reinigungstüchern.

Die Forschenden warnen, dass Corona-Schutzmasken aus langlebigem Kunststoff bestehen, der sich Jahrzehnte in der Umwelt halten kann. Letztlich kann er als Mikroplastik in der Erde und im Wasser landen. Außerdem könnten sich Tiere an falsch entsorgten Masken verschlucken.