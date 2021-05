Nicht mehr Suizide in der ersten Corona-Welle

Sorgen um Gesundheit, um Angehörige oder den eigenen Job - die Coronapandemie ist für viele Menschen psychisch belastend.

Fachleute hatten deswegen am Anfang der Pandemie gewarnt, dass sich in dieser Situation mehr Menschen das Leben nehmen könnten. Dem ist ein internationales Forschungsteam nachgegangen. Das Team hat Daten zu Suizidraten aus 21 reicheren Ländern aus der Zeit der ersten Welle, von April bis Juli 2020, ausgewertet und mit Daten aus dem Jahr davor verglichen. Aus Deutschland wurden Informationen aus Leipzig, Frankfurt am Main und dem Rheinland genutzt.

Ergebnis: In den untersuchten Ländern kam es in der ersten Welle nicht zu mehr Suiziden. In einigen nahmen sich sogar weniger Menschen das Leben, das war offenbar auch in Leipzig und Frankfurt so. Das Forschungsteam schreibt in seinem Fachartikel, dass die Datenmenge nicht ausgereicht hat, um Aussagen über einzelne Geschlechter, Alters- oder Bevölkerungsgruppen zu treffen.

Ob die Aussagen der Studie in der Coronapandemie auch weiterhin gelten, ist unklar: Die zweite und dritte Welle der Pandemie könnten psychisch zu höheren Belastungen geführt haben und so das Risiko für Suizide erhöhen. Auf mehr Stress in der zweiten Welle deutet zum Beispiel eine größere Umfrage aus der Schweiz hin.

Hilfe im Notfall

Wenn du selbst Suizidgedanken hast, versuche, mit anderen Menschen darüber zu sprechen. Das können Freunde oder Verwandte sein, es gibt aber auch viele andere Hilfsangebote. Dort kannst du – auch anonym – mit anderen Menschen sprechen. Eine Übersicht der Angebote findest du zum Beispiel bei der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention.

Sofortige Hilfe erhältst du rund um die Uhr bei der Telefonseelsorge unter den kostenlosen Rufnummern 0800 - 111 0 111 und 0800 - 111 0 222. Und im Internet unter telefonseelsorge.de.