Als die Corona-Pandemie im Februar und März begann, da gab es die Hoffnung, dass im Sommer das wärmere Wetter die Ausbreitung des Virus bremsen könnte, so wie bei anderen Erregern auch.

Ein Forschungsteam der US-Universität Princeton kommt dagegen zu dem Schluss, dass sich das Sommerwetter kaum auf die Pandemie auswirken wird. In der Fachzeitschrift Science schreiben sie, dass höhere Temperaturen und höhere Luftfeuchtigkeit sich zwar grundsätzlich auf das Virus auswirken könnten. Zum jetzigen Zeitpunkt wohl aber nicht so stark, dass die Ansteckungsgefahr deutlich sinkt. Und zwar weil weiterhin so wenige Menschen immun gegen Sars-CoV-2 sind.

Die Forschenden stützen sich in der Studie auf statistische Auswertungen zur Verbreitung des Virus, auch auf Daten aus wärmeren Ländern wie Australien, Brasilien oder Ecuador. Erst wenn genug Menschen immun gegen das Virus sind, erwartet ein Autor der Studie, dass sich das Wetter stärker auf Infektionen auswirkt. Dann werde die Erkrankung wahrscheinlich so ähnlich auftreten wie eine saisonale Erkältung.