Die Krankheit verbreitete sich im 6. Jahrhundert im Mittelmeerraum und soll - so heißt es oft - die Hälfte der Bevölkerung des Römischen Reichs das Leben gekostet haben. Aber das bezweifeln jetzt Forschende eines interdisziplinären Teams. Sie haben Originalquellen aus Konstaninopel analysiert, wo es einen großen Ausbruch gab. Und sie haben eine mathematische Modellierungsstudie gemacht - ähnlich, wie es sie jetzt für das Coronavirus gibt. Dabei werden hypothetische Infektionswege untersucht.

Die Forschenden kommen zu dem Schluss: Die Pandemie kann damals nicht so lang gewütet haben, wie bisher angenommen. Es ist auch wahrscheinlich, dass sich die Krankheit regional sehr unterschiedlich verbreitet hat. Es gebe keine Belege dafür, dass die Bevölkerung in Europa stark zurückgegangen sei. Die These eines Massensterbens beruhe vor allem auf Schilderungen in spätantiken Texten - und die seien bisher nicht kritisch genug überprüft worden.