In Pandemiezeiten ist es auf den Straßen deutlich leerer geworden - zumindest in der ersten Welle.

Das lag vor allem daran, dass im Frühjahr 2020 viel weniger Menschen zur Arbeit gefahren sind. Auch auf den sonst vielbefahrenen Straßen in Boston in den USA haben das Forschende beobachtet. Trotzdem, sagen sie, ist es an den Straßen teilweise lauter geworden.

Das Team war in drei Stadtparks unterwegs und hat vor und während der Coronapandemie die Geräusche dort aufgenommen: In zweien ist es mit weniger Verkehr leiser geworden - im dritten dagegen lauter, und zwar überall auf dem Parkgelände. Das wird zerschnitten von mehreren Schnellstraßen. Anhand der Tonaufnahmen sagt das Forschungsteam: Es waren zwar weniger Autos unterwegs - die sind aber viel schneller gefahren und waren damit im Schnitt fünf Dezibel lauter. Klar, sie standen nicht im Stau, wie sonst.

Dem Team zufolge kann die Lautstärke der Raser die Tiere im Park stören, weil sie dann Feinde schlechter hören und wohl auch nicht mehr so gut untereinander kommunizieren können.