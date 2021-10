Ein internationales Recherchenetzwerk hat auf Grundlage eines riesiges Datenlecks Geschäfte hunderter Politiker mit Briefkastenfirmen enthüllt.

In Deutschland sind die Süddeutsche Zeitung, WDR und NDR an der Recherche beteiligt. Laut den Berichten sollen mehr als 330 Politiker und Amtsträgerinnen aus 91 Ländern in Offshore-Geschäfte verstrickt sein. Sie könnten also Steueroasen genutzt haben. Vorwürfe gibt es unter anderem gegen Tschechiens Regierungschef Andrej Babis, der verdeckt ein Landschloss in Südfrankreich gekauft haben soll. Auch Vertraute von Russlands Präsident Wladimir Putin, Jordaniens König Abdullah II. und Sportler oder Promis sind laut Süddeutscher Zeitung Kunden bei Offshore-Firmen.

An der Auswertung der sogenannten Pandora Papers waren rund 600 Journalisten und Journalistinnen weltweit beteiligt. Die Daten stammen von mehreren Finanzdienstleistern.