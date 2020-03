In Papua-Neuguinea wollen tausende Krankenschwestern diese Woche streiken.

Wie der Guardian berichtet, protestieren sie damit gegen die ihrer Ansicht nach unzureichenden Vorbereitungen für einen möglichen Corona-Ausbruch in dem Land. Schon letzten Donnerstag hatten 600 Krankenschwestern in der Hauptstadt Port Moresby gegen den Mangel an Schutzkleidung demonstriert.

Ausgangssperre und Maulkorb

In Papua-Neuguinea ist am 20. März die erste Infektion mit dem Sars-Cov2-Virus nachgewiesen worden. Betroffen war ein Minenarbeiter, der zur Behandlung nach Australien gebracht wurde. Seit Dienstag gilt für die acht Millionen Einwohner eine weitgehende Ausgangssperre.

Ärzte beklagen, dass zu den Notfallmaßnahmen auch gehört, dass sie nicht mit den Medien sprechen dürfen. Ein Arzt, den der Guardian anonym zitiert, glaubt, dass Papua-Neuguinea nicht auf einen Corona-Ausbruch vorbereitet ist, einfach, weil es kein Geld dafür hat“. Zurzeit könnten die meisten Krankenhäusern schon die normalen Krankheiten nicht ausreichend behandeln.