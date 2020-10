Bewusste Kaufentscheidung = weniger Chemie im Körper

Gehört ihr auch zu den Menschen, die beim Shampoo- oder Deo-Kauf akribisch die Liste der Inhaltsstoffe studieren?

Eine Studie aus den USA legt nahe, dass solche bewussten Kaufentscheidungen sich tatsächlich darauf auswirken, wie viele dieser möglicherweise gesundheitsschädlichen Stoffe wir im Körper haben. Forschende haben knapp 730 Freiwillige zu ihrem Kaufverhalten bei Pflege- und Haushaltsprodukten befragt und sich Urinproben schicken lassen. Diese

wurden dann auf zehn Substanzen untersucht, die im Verdacht stehen, dass sie den Hormonhaushalt beeinflussen. Heraus kam: Wer Produkte mit bestimmten Stoffen bewusst vermieden hatte, hatte im Schnitt auch geringere Mengen von Parabenen und Triclosan, also Konservierungsmitteln, oder des chemischen Lichtschutzfaktors Benzophenone-3 im Urin als der Durchschnitt der US-Bevölkerung.

Bei der hormonell wirksamen Chemikalie BPA gab es den Zusammenhang dagegen nicht. Die Forschenden schließen daraus, dass Menschen auch auf andere Weise mit dem Stoff in Berührung kommen.

Sie fordern, dass Unternehmen auf weniger schädliche Alternativen bei den Inhaltsstoffen ihrer Produkte setzen, oder zumindest transparent machen, was sie enthalten.

Viele chemische Substanzen sind laut Labortests in Kosmetika, Pflegeprodukten oder Putzmitteln nur in geringer Konzentration vorhanden und sollen damit kein Risiko für die Gesundheit darstellen. Kritiker bemängeln aber, dass für die Risikobewertung nur einzelne Stoffe untersucht werden – in der Realität kämen Verbraucherinnen und Verbraucher aber meistens mit sehr vielen Produkten mit vielfältigen Inhaltsstoffen in Berührung, die sich summieren und auch Wechselwirkungen haben könnten.

