Der Balztanz der Viktoria-Paradiesvögel ist toll anzusehen: Das Männchen stellt seine schwarz-schimmernden Flügel in einem schnellen Rhythmus abwechselnd auf, um das Weibchen zu beeindrucken. Ein bisschen erinnert es an Flamenco.

Eine Studie im Fachmagazin Current Biology zeigt jetzt, welches tanzende Männchen am ehesten Chancen bei den Weibchen hat. Zwölf männliche Vögel hat das Team bei insgesamt 713 Balz-Tänzen beobachtet.

Heraus kam: Je mehr sich die Männchen beim Tanz verausgaben, desto eher paart sich das Weibchen mit ihnen. Das ganze ist also eine Art Fitnesstest: Es kommt weniger auf die Eleganz und Anmut an, sondern mehr auf die sportliche Leistung.

Mindestens sechzehn Sekunden in höchstem Tanztempo musste ein männlicher Viktoria-Paradiesvogel durchhalten. Erst dann ließ das Weibchen die Paarung zu.

