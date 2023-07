Seit 100 Jahren ist es offiziell verboten in der Pariser Seine zu schwimmen.

Das soll sich ab 2025 ändern: Dann soll das Baden in der Seine in drei Freibadbereichen am Ufer wieder möglich sein. Vorher sollen bei den Olympischen Spielen im nächsten Jahr verschiedene Disziplinen in dem Fluss in der Pariser Innenstadt ausgetragen werden - unter anderem Triathlon und Marathonschwimmen.

Ähnlich wie in vielen anderen Städten war auch in Paris die Wasserqualität des Flusses früher schlecht. Das lag daran, dass Abwässer aus der Industrie häufig im Fluss landeten und auch Abwässer von Privathaushalten bei starkem Regen in die Seine gelangten. Durch die Sanierungsmaßnahmen in den letzten Jahren hat sich die Anzahl der Fäkalbaktieren aber schon stark reduziert.

Damit das Wasser bis zum Beginn der Olympischen Spiele offiziell als sauber eingestuft werden kann, wird ein riesiges unterirdisches Becken gebaut: Das soll bei starken Regenfällen in Zukunft die Abwässer auffangen. Insgesamt kostet die Sanierungsaktion rund 1,4 Milliarden Euro.