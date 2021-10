Fahrradfahren könnte für die Menschen in der französischen Hauptstadt Paris bald angenehmer werden.

Die Stadt hat angekündigt, in den nächsten fünf Jahren insgesamt 250 Millionen Euro für neue Radwege, Parkplätze und eine verkehrberuhigte Zone im Stadtzentrum auszugeben. Vorläufige Radwege, die während der Corona-Pandemie entstanden sind, sollen außerdem in dauerhafte umgewandelt werden. Einbahnstraßen sollen mit dem Rad in beide Richtungen befahren werden dürfen. Bis 2026 soll Paris demnach "zu hundert Prozent fahrradtauglich" sein.

Während der Corona-Pandemie haben viele große Städte auf der ganzen Welt neue Pläne für den Ausbau des Radverkehrs beschlossen, da viele Leute aufs Rad umstiegen, um öffentliche Verkehrsmittel zu meiden.