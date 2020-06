Mit dem Ende der strengen Ausgangsbeschränkungen wird in Paris die Luft wieder schlechter.

Die Corona-Sperren waren am 11. Mai in Frankreich gelockert worden. Und in den drei Wochen danach sind laut französischem Umweltministerium die Stickoxid-Emissionen wieder gestiegen. Die Werte liegen nun bei etwa 80 Prozent der Werte, die vor den Ausgangsbeschränkungen gemessenen wurden. Auf dem Stadtring sind es sogar 90 Prozent. Ähnlich sei es beim Feinstaub. Auch die CO2-Emissionen haben demzufolge wieder deutlich zugenommen, mit einem Anstieg auf bis zu 80 Prozent des normalen Niveaus.

Während der Corona-Beschränkungen hatte sich die Luftqualität im Pariser Ballungsraum deutlich verbessert.