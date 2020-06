Nach mehr als drei Monaten Zwangspause wegen der Coronapandemie hat der Eiffelturm in Paris wieder geöffnet.

Besucherinnen und Besucher dürfen der Betreiberfirma zufolge aber erst einmal nur über die Treppen in den zweiten Stock des Turms. Die Aufzüge sollen erst vom 1. Juli an wieder laufen. Es müssen auch Gesundheitsvorschriften eingehalten werden, so müssen Gäste Masken tragen. Die Spitze des Eiffelturms bleibt vorerst geschlossen. Die Zahl der täglichen Besucher ist außerdem begrenzt. Interessierte müssen ihr Ticket vorher im Internet reservieren.

Seit dem 15. Juni können Touristinnen und Touristen aus Deutschland und anderen europäischen Ländern wieder ungehindert nach Frankreich einreisen. Frankreich ist das Land, das weltweit die meisten Touristen anzieht.