Die Mona Lisa von Leonardo da Vinci ist eines der bekanntesten Gemälde der Welt. Es hängt im Museum Louvre in Paris und der Ausstellungsraum ist fast immer rappelvoll.

Heute hat die Leiterin des Museums in einem Radio-Interview gesagt, dass sie plant, für die Mona Lisa ein extra Eintrittsticket zu verlangen. Klar ist schon, dass der Louvre renoviert und umgebaut wird. Die Mona Lisa soll künftig in einem eigenen Raum ausgestellt werden. Die Leiterin des Louvre sagte im Interview: Wenn man die Mona Lisa sehen will, muss man ein normales Ticket für das ganze Museum kaufen, und dann noch ein Zusatz-Ticket für den Raum mit der Mona Lisa. Ab wann das gelten soll, ist noch nicht klar. Die Umbauarbeiten sollen bis 2031 fertig sein.

Louvre: Eng, voll, chaotisch, alt

Der Louvre hat weltweit die meisten Besucherinnen und Besucher, nämlich sieben bis zehn Millionen pro Jahr. Der Eingangsbereich, durch den alle durch müssen, ist aber nur für halb so viele ausgelegt. Die Museumsleiterin sagt: Das Museum ist zu unübersichtlich, es ist zu eng, es gibt zu wenige Toiletten, außerdem gibt es öfter Wasserschäden und Temperaturschwankungen, das ist schlecht für die Kunstwerke.