Vor gut einer Woche einer Woche wurde im Louvre in Paris eingebrochen. Das hat zu viel Kritik an den Sicherheitsmaßnahmen in dem Museum geführt. Jetzt sind Teile der wertvollen Schmuck-Kollektion aus dem Louvre aus Sicherheitsgründen wohl verlegt worden.

Französische Medien schreiben, dass die Stücke mit einer Polizeieskorte in die Tresorräume der französischen Zentralbank gebracht wurden, die in der Nähe des Louvre liegt. Der Hochsicherheitstresor liegt in 26 Metern Tiefe. In ihm werden auch fast die kompletten Goldreserven Frankreichs aufbewahrt.

Bei dem Einbruch letzte Woche wurden acht Kronjuwelen im Wert von fast 90 Millionen Euro gestohlen. Welche Exponate jetzt aus Sicherheitsgründen verlegt wurden, ist nicht klar.