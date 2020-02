"Wir können alle betroffen sein", heißt es in einer neuen Kampagne der französischen Regierung. Dazu gibt es jetzt sogar eine eigene Hotline für Bettwanzenleidende. Auf einer extra eingerichteten Website gibt es Tipps, wie man die Insekten in der eigenen Wohnung erkennt und wie man ihnen entgeht.

In der Hauptstadt Paris ist in den letzten Jahren eine richtige Bettwanzen-Plage ausgebrochen. Laut dem Wohnungsministerium mussten Schädlingsbekämpfer 2018 an 400.000 Orten in Paris ran - in Wohnungen und Hotels. Das waren ein Drittel mehr Einsätze als im Jahr davor.

Bettwanzen sind kleine braune Wesen, die man mit bloßem Auge sehen kann und die am liebsten in Schlafzimmern rumhängen. Ihre Bisse jucken und können sich entzünden, sind aber meistens nicht sehr gefährlich. Fachleute glauben, dass sie sich wieder mehr ausbreiten, weil einige starke Insektengifte verboten wurden.