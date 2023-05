In Paris dürfen Minderjährige in bestimmten Stadtteilen kein Lachgas mehr dabei haben und konsumieren.

Bis Ende Juli ist die Partydroge rund um den Eiffelturm, auf großen Plätzen, in Parks und wichtigen Straßen verboten. Damit reagiert die Polizei auf eine Reihe von Zwischenfällen im Zusammenhang mit Lachgas. Die Droge ist laut den Behörden nach Tabak und Alkohol das am häufigsten konsumierte Suchtmittel in Paris. Im vergangenen Sommer hatten Sicherheitskräfte bei einer Razzia im Großraum Paris 14 Tonnen Lachgaskartuschen beschlagnahmt.

Narkosemittel wird als Droge mißbraucht

Lachgas wird in der Medizin als Narkose- und Schmerzmittel eingesetzt. Als Rauschmittel kann es unter anderem zu Halluzinationen, Euphorie und Lachanfällen führen. In Paris gab es in den vergangenen zwei Jahren mehrere schwere Unfälle mit jungen Leuten, die Lachgas konsumiert hatten.