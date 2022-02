In Zukunft soll sich das ändern. Deshalb sind in der französischen Hauptstadt spezielle Radargeräte probeweise in Betrieb. Die Geräte funktionieren wie Geschwindigkeits-Blitzer. Sie sollen Lärm messen und dann die Nummernschilder von zu lauten Autos oder Motorrädern identifizieren.

Im Probebetrieb soll jetzt erstmal getestet werden, ob das Nummernschild-Auslesen auch wirklich klappt. Danach müssen die Geräte dann offiziell von den Behörden genehmigt werden. Bußgelder werden erstmal keine verhängt - damit soll es erst nächstes Jahr losgehen.