Zugreisen durch den Eurotunnel könnten in ein paar Jahren günstiger werden. Bislang fahren auf der Strecke Paris-London unter dem Ärmelkanal nur Züge vom Unternehmen Eurostar.

Jetzt hat die italienische Staats-Bahn angekündigt, Eurostar Konkurrenz zu machen. In fünf Jahren will sie ebenfalls Züge auf diese Strecke bringen. Dafür soll eine Milliarde Euro in die Hand genommen werden.



Andere Pläne immer verworfen

In der Vergangenheit hatten schon mehrere Bahnunternehmen versucht, die Strecke durch den Eurotunnel zu befahren, unter anderem aus den Niederlanden, Spanien und Großbritannien. Auch die Deutsche Bahn hat schon lange Pläne für eine Direktverbindung Frankfurt-London durch den Eurotunnel. Immer wieder haben bürokratische und technische Hürden die Bahnunternehmen ausgebremst.

Nach Angaben von Getlink, dem Betreiber des Eurotunnels, könnten täglich bis zu 1000 Züge durch den Tunnel fahren. Derzeit seien es lediglich 400, davon zahlreiche Güter- und Autozüge.

Tickets teuer

Im letzten Jahr sind fast 20 Millionen Menschen mit dem Eurostar gereist. Die Tickets sind laut der der Nichtregierungsorganisation Transport und Umwelt im Schnitt doppelt so teuer sind wie die von anderen Anbietern.