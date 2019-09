Schlank und jung - so sehen Models bei Modenschauen in Paris normalerweise aus.

Gestern war das anders: In der Nähe des Centre Pompidou waren hunderte Models zwischen 18 und 65 Jahren auf dem Laufsteg, unterschiedlich groß, mit unterschiedlichem Körperbau und mit unterschiedlicher Hautfarbe. Die Initiatorin Georgia Stein ist selbst Model, nennt ihre Aktion "Body Positive" und prangert damit den Schlankheitskult an. Sie sagt, dass vor allem in Frankreich gängige Schönheitsideale zu wichtig seien. Kleidung in größeren Größen gebe es in Frankreich zu selten.