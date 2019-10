Moulin Rouge ist 130

Das berühmteste Varieté-Theater der Welt ist das Moulin Rouge in Paris.

Gestern hat es Geburtstag gefeiert: den 130sten. Zu diesem Anlass gab es ein Feuerwerk, eine Lichtshow und natürlich einen Cancan. Das ist der Tanz, für den das Moulin Rouge bekannt ist. Dabei werfen Frauen in wehenden Röcken ihre Beine in die Luft. Zu der Feier im Stadtviertel Montmatre waren tausende Besucherinnen und Besucher gekommen.

Das Moulin Rouge wurde im Jahr 1889 eröffnet - im selben Jahr, in dem auch in Paris der Eiffelturm fertiggestellt wurde. Das Theater hat an jedem Abend im Jahr zwei Vorstellungen, die in der Regel ausverkauft sind.